Voir l’émission l’Amour est dans le pré sur M6 > Ce soir, c’est un moment important que l’on pourra vivre dans l’émission l’Amour est dans le pré, puisque, en effet, voici l’ultime soirée consacrée au speed dating. L’Amour est dans le pré est à voir sur M6, à partir de 21 heures.

Ce soir, c’est au tour des derniers agriculteurs de rencontrer, enfin, celles, et ceux, qui les auront le plus marqués lors de l’ouverture du courrier. Moment très important donc pour Julie, une éleveuse de chevaux de 33 ans et habitant dans la Manche, Patrice, éleveur de vaches laitières de 52 ans, Gérard, éleveur de vaches et de brebis allaitantes de 52 ans également, et Christophe, un vigneron du Jura de 46 ans. Alors qu’il semblerait que nous ayons déjà assisté à de nombreux coups de foudre, il ne fait nul doute que cette dernière soirée de speed dating réserve encore quelques surprises.

L’Amour est dans le pré à voir sur M6 : Replay vidéo du dernier épisode speed dating sur 6Play

Dès lors, Christophe fera enfin la rencontre de celle qui se cache derrière la lettre sans photos ; Angélique, et dont les mots avaient fait trembler le vigneron. Gérard découvrira Anne-Marie, qui lui avait offert un courrier qui a bousculé l’agriculteur, tandis que pris d’un incontrôlable trac, Patrice vivra ses premiers rendez-vous amoureux face à cinq prétendantes. Pour Julie, très déçue de ne pas avoir eu de coup de cœur lors de l’ouverture du courrier, rencontrera sept hommes. Le grand frisson sera-t-il au rendez-vous pour cette éleveuse de chevaux ?

L’Amour est dans le pré est à voir sur M6, dès 21 heures ce 10 juillet. Le replay vidéo du dernier épisode avec le speed dating est également à regarder sur 6Play, une fois la diffusion de l’émission terminée.

