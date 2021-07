Pokemon et Mario dans les jeux-vidéo > Pour terminer cette nouvelle semaine, certaines informations sont plus importantes que d’autres dans le monde des jeux-vidéo. Ainsi, effectuons un petit retour sur l’univers Pokemon, et Mario, sans oublier un jeu très inspiré de Jurassic Park.

Débutons directement ce tour d’horizon avec l’officialisation désormais, de nouveaux combattants pour le prochain Pokkén Tournament DX, qui sortira sur Nintendo Switch fin septembre 2017. Ici, l’on apprend que les combattants ; réservés à la version Arcade du titre, rejoindront bien l’opus de la Nintendo Switch, l’occasion, alors, de retrouver Darkrai, Cizayox, Cradopaud, Pingoléon et Archéduc, en plus du roster de base. Du côté des soutiens, l’on notera la présence de Flamiaou et Otaquin. Autre information, mais concernant un tout autre univers, Ark Survival Evolved approche désormais à grands pas de sa sortie programmée, calée au 8 août prochain. Le prix du titre se voit augmenter et se voit passer de 29 euros, à 70 euros, sur tous les supports. Gageons que d’ici là, le titre se montrera stable et sans gênes grossières, comme ce fût le cas lors de l’accès anticipé.

De nouveaux combattants pour Pokkén Tournament DX, hausse de prix pour Ark et des infos sur Super Mario Run

Enfin, évoquons Super Mario Run pour clôturer ce tour d’horizon. Sur le papier, le titre disponible sur iOs et Android aura été un véritable carton, et téléchargé plus de 150 millions de fois à travers le monde. Pourtant, le succès n’est pas complet pour Nintendo, qui signalait que moins de 10 % des joueurs ont acquis la version complète pour 9,99 €. Ici, Nintendo a très vite souligné son erreur, en se rendant compte que la majorité des joueurs mobiles préfèrent payer de petites sommes et faire des dépenses mensuelles, plutôt que de débourser 10 euros d’un bloc, pour le même soft.

