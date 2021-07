Le meilleur pâtissier spéciale célébrités sur M6 > Ce soir, il est déjà l’heure de retrouver la finale de l’émission Le meilleur pâtissier, une émission spécialement dédiée aux célébrités. La finale de l’émission Le meilleur pâtissier est à voir sur M6, à partir de 21 heures.

Elles sont encore trois, trois célébrités à participer à la grande finale de l’émission Le meilleur pâtissier. Il ne reste désormais plus que trois épreuves pour les candidats, trois épreuves qu’il faudra maîtriser pour espérer décrocher le trophée du meilleur pâtissier. Dès l’entame de la soirée, l’on retrouve l’épreuve de Cyril Lignac, le défi du classique revisité. Ici, il sera question de revisiter la Pavlova, un dessert venu de Nouvelle-Zélande, et composé d’une meringue craquant à l’extérieur et fondante à l’intérieur, d’une chantilly et de fruits frais. Dans l’épreuve technique de Mercotte ; la dernière pour les candidats !, il sera question de réaliser un Président totalement parfait.

La finale de l’émission Le meilleur pâtissier à voir sur M6 et 6Play

Pour réussir cet objectif, il faut utiliser une génoise au chocolat, une ganache au chocolat noir, et sans oublier la décoration, qui est, elle aussi, entièrement en chocolat. Dernier défi de la finale de l’émission Le meilleur pâtissier, la création. Pour cette dernière épreuve, charge aux candidats de confectionner le gâteau de mariage de leur rêve. Pour séduire le jury, il va falloir faire une pièce montée, prévue pour vingt personnes.

La finale de l’émission Le meilleur pâtissier est à voir sur M6 à partir de 21 heures, mais également sur 6Play, plus tard en soirée.

