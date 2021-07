L’amour est dans le pré sur M6 > La nouvelle saison de l’Amour est dans le pré se poursuit avec le nouvel épisode, ce soir, sur M6. Au programme, des nouveaux speed dating et de nouvelles arrivées à la ferme. Le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré est à voir sur M6, à partir de 21 heures.

Ce soir, dans l’Amour est dans le pré, l’on pourra assister ; toujours sur les hauteurs de Montmartre, à de nouvelles rencontres entre les agriculteurs et celles, et ceux qui les auront le plus touchés lors de la lecture du courrier. Ce soir, c’est donc au tour de Carole, 48 ans, éleveuse de Saint-Bernard dans les Alpes-Maritimes ; Romuald, 43 ans, éleveur de poules bio en Haute-Saône ; Raphaël, 44 ans, pêcheur en Haute-Savoie ; Roland, 60 ans, éleveur de vaches allaitantes en Haute-Loire et Sébastien, 40 ans, éleveur de brebis et vaches allaitantes en Haute-Vienne, de goûter aux speed dating.

ADP sur Internet : Le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sur M6 et 6Play

Lors de ces rencontres, Romuald et Roland offriront des moments inoubliables, tandis que Carole vivra des rencontres plus poussives face à des hommes sous le charme, mais tétanisés par le stress ; malgré cela, quelques surprises seront de la partie. Raphaël rencontrera neuf prétendantes dont certaines aussi passionnées de nature et d’oiseaux que lui. Pour Sébastien, il retrouvera son coup de cœur, Laetitia, une ancienne camarade de classe dont il l’amour caché depuis l’école primaire. Au terme de la soirée, l’on pourra souligner une issue inattendue pour ces rendez-vous amoureux.

ADP est disponible sur Internet, mais le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré est également à voir sur M6 ; à partir de 21 heures, et sur 6Play.

Partager : Twitter

Facebook