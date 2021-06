Stars sous hypnose à voir sur TF1 : Vidéo replay de l’émission avec Messmer sur MyTF1

Voir Stars sous hypnose sur TF1 > Ce soir, sur TF1, la chaîne propose un nouveau numéro totalement inédit de son émission si appréciée ; Stars sous hypnose. Le concept reste inchangé, pour le plus grand plaisir de toute la famille. Stars sous hypnose est à voir sur TF1, à partir de 21 heures.

Voici, ce soir, un numéro estival inédit de Stars sous hypnose, et, pour l’occasion, Arthur et Messmer ont convié plusieurs invités d’exception pour se prêter au jeu de l’hypnose. Comme à l’accoutumer, l’on retrouve des expériences bien singulières, de nombreux éclats de rire, et bons nombres d’émotions. Parmi les invités du soir, l’on pourra noter Baptiste Giabiconi, Linda Hardy, Jarry, Christophe Beaugrand, Priscilla Betti, Alex Goude, Géraldine Lapalus, Cyril Féraud et Cartman. Si certains sont désormais des habitués, d’autres sont, en revanche, des nouveaux de l’exercice.

Au cours de la soirée, l’on retrouvera alors Jarry dans la peau du nouveau Président de la République, tandis que Baptiste Giabiconi va se métamorphoser en musicien mexicain, ou encore créole. De son côté, Christophe Beaugrand va devenir le plus grand chef d’orchestre de tous les temps ; de quoi confronter les invités à des situations toujours plus burlesques. En fin d’émission, et comme lors de la précédente soirée, il sera question d’effectuer un test de réceptivité à l’hypnose ; vous pourrez alors découvrir si l’hypnose a un effet sur vous, ou non.

Sachez que la soirée Stars sous hypnose est à voir sur TF1 à partir de 21 heures. La vidéo en replay de l’émission avec Messmer sera ensuite disponible sur MyTF1, sur Internet.

