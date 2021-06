Thalassa avec Georges Pernoud sur France 3 > Cette soirée se veut unique et inédite sur la chaîne France 3, puisque, en effet, l’on retrouve la dernière émission de Thalassa, présentée par Georges Pernoud ; émotions au programme. Vous pouvez regarder la dernière émission de Thalassa avec Georges Pernoud sur France 3, dès 20 heures 55.

Voici, ce soir, la dernière émission de Thalassa présentée par Georges Pernoud ; un moment riche en émotions pour les téléspectateurs, sans nul doute, puisque doit-on rappeler que Georges Pernoud est aux commandes de Thalassa depuis 40 ans maintenant ? Ce soir, c’est l’aventure qui est au programme de ce Thalassa, et l’on notera certainement ces expéditions lancées à la recherche des épaves du bateau de la Pérouse, dont Vanikoro, une île perdue en plein milieu du Pacifique et protégée par une immense barrière de corail, qui défend des secrets depuis plus de deux siècles maintenant.

Regarder la dernière émission de Thalassa avec Georges Pernoud sur France 3 : Vidéo documentaire en replay

L’on suivra également l’aventure que vivent les meilleurs régatiers Français du côté des Bermudes, l’America’s Cup. C’est aux côtés de Franck Cammas et son équipage que le téléspectateur pourra vivre cette expérience unique en son genre, à bord de bateaux volants. L’on fera également un tour du côté du Sultanat d’Oman, où quatre femmes n’hésitent pas à enlever leur voile, pour prendre la mer.

Il est possible de regarder la dernière émission de Thalassa avec Georges Pernoud sur France 3 à partir de 20 heures 55. La vidéo du documentaire sera ensuite à voir en replay sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook