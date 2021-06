Documentaire historique sur France 2 avec Secrets d’Histoire > Place à une nouvelle soirée sous le signe de Secrets d’Histoire ; une émission inédite consacrée à la légende noire de la reine Margot. Vous pouvez voir Secrets d’histoire sur France 2, à partir de 20 heures 55.

Ce soir, Stéphane Bern revient sur Marguerite de Valois (1553-1615), qui apparaît comme l’une des femmes les plus intrigantes ; et fascinantes, de toute l’histoire de France. Issue d’une famille illustre, Marguerite va vivre des évènements tragiques qui viendront la détourner d’un destin qui semblait pourtant tout tracé. Entre mariage raté, conflits avec sa mère, religion, rumeurs et divorce, Alexandre Dumas a fait de cette femme l’héroïne de l’un de ses romans les plus connus ; la reine Margot. Ici, l’histoire se déroule en pleine guerre de religion, entre 1572 et 1574.

Voir Secrets d’Histoire sur France 2 : Replay vidéo documentaire sur la légende noire de la reine Margot

Ce même roman viendra également accentuer la réputation sulfureuse de Marguerite. Au cours de la soirée, Stéphane Bern raconte l’histoire et le quotidien de la reine Margot, en nous faisant visiter les différentes demeures dans lesquelles elle à vécu, du château d’Ambroise jusqu’au château de Cazeneuve, situé en Gironde. L’occasion, alors, de revenir sur son mariage avec Henry de Navarre ; celui qui sera plus tard Henry IV, ou encore sur la mort de son frère, Charles IX, roi de France en 1574.

Vous pouvez voir Secrets d’Histoire sur France 2 à partir de 20 heures 55. Le Replay vidéo du documentaire sur la légende noire de la reine Margot sera également disponible sur Internet, et sur le site de France Télévisions.

