Le speed dating de l’Amour est dans le pré sur M6 : Replay vidéo 3e épisode ADP

L’Amour est dans le pré sur M6 > Ce soir, l’émission l’Amour est dans le pré se tourne déjà vers les premiers speed dating, l’occasion, pour certains agriculteurs, de découvrir les auteurs de certaines des lettres qui les ont le plus touché. Le speed dating de l’Amour est dans le pré est à voir sur M6, dès 21 heures.

Après le coup d’envoi de la nouvelle saison, la semaine dernière, où les agriculteurs et agricultrices ouvraient des centaines de lettres faisant suite à la diffusion des portraits, il est temps, aujourd’hui, et pour quatre d’entre eux, de découvrir les auteurs de certaines de ces lettres. Ainsi, Nathalie, Pierre-Emmanuel, Vincent et Jean-Marc, ouvrent le bal des speed dating, dans un cadre romantique d’un restaurant d’un Montmartre, à Paris. Voici donc l’heure des premiers regards et des premiers jeux de séduction. À 43 ans, Pierre-Emmanuel recherche la future mère de ses enfants, un enjeu de taille pour la prétendante choisie.

Le speed dating de l'Amour est dans le pré sur M6

Vincent, véritable amoureux de la numérologie, a préparé ses sept rencontres avec des calculs savants, tandis que Nathalie, indécise lors de l’ouverture du courrier, aura convié dix prétendants. De son côté, Jean-Marc fera la connaissance de deux femmes, dont une qui est bien familière, puisqu’il s’agit de Françoise, prétendante d’Éric lors de la dernière saison. Cette dernière est d’ailleurs métamorphosée. À l’issue de ces rencontres, charge aux agriculteurs et agricultrices de choisir deux prétendants à accueillir à la ferme, pendant six journées.

Le speed dating de l’amour est dans le pré sur M6 est à voir à la TV dès 21 heures. Le Replay vidéo du 3e épisode d’ADP sera également à visionner sur Internet, plus tard en soirée.

