Voyage et documentaire sur le Maroc sur France 2 > Ce soir, la chaîne France 2 propose aux téléspectateurs un voyage totalement inédit, et fait voyager ces derniers jusqu’au Maroc, notamment pour voir le pays depuis le ciel. Vous pouvez voir le Maroc vu du ciel sur France 2, dès 21 heures.

C’est un programme chargé qui attend les téléspectateurs ce soir. En effet, Yann Arthus-Bertrand propose un survol du Maroc, un pays d’une grande diversité, des cimes du Haut Atlas, jusqu’au tumulte de Casablanca et de Marrakech. C’est l’animateur Franco-Marocain, Ali Baddou, qui commentera ce voyage qui nous fera traverser mer, montagnes et désert, venant faire écho à son héritage culturel, et familial. Il se souviendra d’ailleurs de son enfance dans les cités impériales de Fès et Meknès, avant de changer de décors.

Voir le Maroc vu du ciel sur France 2 : Replay vidéo documentaire du voyage

Direction la côte ouest, ensuite, en plein cœur de Tanger et Rabat, avant de se tourner vers les pleines agricoles fertiles, qui font travailler la moitié de la population. Ces prises de vues aériennes offrent également des moments magiques, comme le spectacle de couleur qui est offert par les murs bleus de Chefchaouen, puis de découvrir comment le Maroc parvient à conjuguer traditions et modernité, des ruines de volubilis, à la centrale solaire de Noor.

Il vous est possible de voir le Maroc vu du ciel sur France 2 à partir de 20 heures 55 à la TV. Le Replay vidéo du documentaire du voyage au Maroc sera également disponible sur Internet et France Télévisions, un peu plus tard en soirée.

