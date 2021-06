L’Amour est dans le pré sur M6 > Après tellement d’année à l’antenne, l’émission L’Amour est dans le pré ne désemplit pas et vient nous offrir une nouvelle saison inédite, qui sera, sans nul doute, merveilleuse pour les candidats. Vous pouvez voir la nouvelle saison de L’amour est dans le pré sur M6, à partir de 21 heures.

Difficile, désormais, de ne pas connaître l’émission L’amour est dans le pré. Et pour cette nouvelle saison, ce sont 14 nouveaux agriculteurs (et agricultrices) célibataires, qui s’apprêtent à vivre un moment très intense de leur vie. S’ils sont seuls depuis toujours ou depuis quelques années, ils ont décidé de participer à L’amour est dans le pré, notamment pour les aider à retrouver le grand amour. Après la diffusion des portraits, de nombreux courriers ; un nombre record même, leur ont été adressé au fil des semaines. Ce sont des hommes et des femmes de la France entière qui ont été charmés par leur personnalité.

Voir la nouvelle saison de L’amour est dans le pré sur M6 : Vidéo replay courrier sur 6Play

Ce soir, pour le premier épisode de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré sur M6, il est temps d’ouvrir ces lettres et de découvrir les nombreux messages à leur attention. Soulignons qu’avant eux et en onze saisons, ce sont 74 agriculteurs et agricultrices qui ont trouvé l’amour grâce à l’émission. 17 d’entre eux se sont mariés, tandis que 47 bébés sont issus de ces unions.

Il est possible de voir la nouvelle saison de L’amour est dans le pré sur M6, à partir de 21 heures. La vidéo replay du courrier est aussi à regarder sur 6Play, sur Internet, une fois les deux épisodes de la soirée, terminés.

