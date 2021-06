E3 jeux-vidéo > Alors que l’évènement est maintenant terminé depuis quelques jours déjà, place à un léger retour sur les titres présents et inédits, sur ces jeux-vidéo qui viendront ponctuer les prochains mois des joueurs.

Penchons-nous tout d’abord sur les annonces du côté de Microsoft, puisque le constructeur ; outre avoir révélé sa Xbox One X, se sera fendu de différents trailers qui venaient réellement mettre l’eau à la bouche, tout en y glissant des exclusivités notables. Parmi celles-ci, l’on retiendra notamment Forza Motorsport 7 Ultra HD 4K à 60 FPS et ses 700 véhicules, State of Decay 2, le MMO Black Desert en exclusivité temporaire, Sea of Thieves, Cuphead, Crackdown 3, et de nombreux autres jeux indé. La liste est longue, et Microsoft entend bien lutter à armes égales avec Sony dans les prochains temps.

Les annonces de jeux-vidéo de Microsoft, Sony, et Nintendo à l’E3 2017

Du côté de Sony, justement, l’on misera sur des titres connus des joueurs ; l’occasion, par exemple, de retrouver Uncharted The Lost Legacy, Days Gone ; qui se montrera dans une nouvelle présentation appréciable, le premier DLC du titre Horizon Zero Dawn, God of War, Detroit : Become Human, Monster Hunter World ; en exclu temporaire, ainsi que divers titres pour le PS VR, à commencer par Skyrim VR. S’en suit Monster of the Deep : Final Fantasy XV ; qui n’est autre qu’un jeu de pêche, ou encore The Inpatient, qui ne manquera pas de vous glisser dans les décors d’un hôpital psychiatrique, qui pourrait bien cacher un certain secret.

Enfin, terminons avec Nintendo, qui aura proposé de très nombreux titres intéressants pour les prochains mois à venir ; mais également pour 2018. Ainsi ; et outre Pokemon Ultra Soleil et Pokemon Ultra Lune, l’on retiendra Super Mario Odyssey ; qui semble, décidément, de plus en plus aguichant, Kirby, Yoshi, Xenoblade Chronicles 2, Metroid Prime 4 ; mais uniquement avec une image, Metroid Samus Return sur 3DS, un remake du premier Mario et Luigi Superstar Saga, et la confirmation du développement d’un jeu RPG estampillé Pokemon, pour la Nintendo Switch ; vivement !

