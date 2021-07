Quand les femmes nous font rire > Nouvelle soirée d’humour sur la chaîne France 3, ce soir, avec, au programme, de nombreuses humoristes qu’il n’est plus besoin de présenter et qui parviennent à faire mouche auprès du public. Le divertissement Quand les femmes nous font rire est à voir sur France 2, à partir de 20 heures 55.

Ce soir, dans ce divertissement hommage, l’on retrouve des humoristes inattendus et glamour, capables d’émerveiller un public entier. Aux baguettes de l’émission, l’on retrouve un duo assuré, avec Yves Lecoq et Chantal Ladesou. Tout deux viennent enchaîner les références et délivrent le programme de la soirée, qui n’est autre qu’une affiche qui vient réunir toutes les stars féminines de l’humour Français, aussi bien d’hier, comme d’aujourd’hui. L’occasion, alors, de retrouver de nombreux visages connus, comme Muriel Robin, Anne Roumanoff, Jacqueline Maillan, Mado la Niçoise, Sylvie Joly, Marianne James, Les Vamps, Michèle Laroque, Élisabeth Buffet, Sandrine Alexi, Anne-Marie Carrière, Mimie Mathy, Charlotte de Turckheim, Claudia Tagbo, Audrey Lamy, ou encore Michèle Bernier.

Le divertissement Quand les femmes nous font rire à voir sur France 3 et France Télévisions

Ce divertissement sur France 3 permet encore de retrouver des duos devenus cultes, comme Sophie Daumier et Guy Bedos, Annie Cordy et Charles Aznavour, Virginie Lemoine et Laurent Gerra, Robert Castel et Lucette Sahuquet, Michèle Laroque et Pierre Palmade, Josiane Balasko et Dominique Lavanant, et Annie Cordy et Enrico Macias.

Le divertissement Quand les femmes nous font rire est à voir sur France 3 dès 20 heures 50, mais aussi sur France Télévisions sur Internet, un peu plus tard en soirée.

Partager : Twitter

Facebook