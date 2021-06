Appels d’urgence sur les accidents et cambriolages en terre bretonne sur NT1 : Replay du magazine de société

Appels d’urgence sur NT1 > Pour ce lundi soir, direction la terre bretonne pour un magazine de société venant mettre en avant les accidents, les cambriolages et le trafic de drogue que l’on peut y trouver. Appels d’urgence est à voir sur NT1 à partir de 21 heures, tandis que le Replay du magazine de société sera disponible sur Internet.

Ce soir, l’on prend donc la direction de la ville de Rennes ; et de ses environs, des lieux qui sont souvent cités comme étant des endroits où il fait bon vivre. Mais pourtant, la Bretagne possède également son côté sombre, un côté qui est gouverné par les trafics de stupéfiants, les cambriolages, les agressions, et même les guerres de voisinages qui dégénèrent, tout simplement. Pour lutter et faire face à cette délinquance, c’est l’une des plus grandes compagnies de gendarmerie du pays ; notamment composée de 217 militaires, qui intervient pas moins de 2 500 fois par an !

Ainsi, et pendant deux mois, des caméras ont suivi ces hommes et femmes en lutte contre la délinquance en terre bretonne. Parfaite occasion de découvrir les méthodes de travail des forces de l’ordre, qui doivent faire face à des situations incroyables et exceptionnelles au quotidien.

Sachez qu'il vous est possible de voir l'émission Appels d'urgence sur les accidents et cambriolages en terre bretonne sur NT1 à partir de 21 heures. Le replay du magazine de société est aussi disponible sur Internet, plus tard en soirée.

