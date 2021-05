La mort de Diana l’incroyable révélation sur M6 > Place, ce soir, à un documentaire totalement inédit qui vient se pencher sur la mort de Diana, dans un terrible accident de voiture. Le documentaire sur la mort de Diana est à voir sur M6 dès 21 heures, mais également en vidéo replay sur 6Play.

C’est cette nuit du 31 août 1997, que la Princesse Diana ; et son amant Dodi Al Fayed, sont victimes d’un spectaculaire accident de la route, sous le pont de l’Alma à Paris. Au volant, l’on retrouvait Henri Paul, responsable adjoint de la sécurité de l’hôtel Ritz. Ce dernier, tout comme l’amant de Diana, meurt sur le coup. Le garde du corps du couple est en vie, mais dans un état très grave, tandis que la Princesse Diana est soignée sur place puis transportée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle sera déclarée morte à 4 heures 25, suite à une hémorragie interne.

Dès lors, de nombreuses théories ont été avancées suite à cette disparition tragique, comme celle qui désigne les services secrets Britanniques comme les auteurs du meurtre de la Princesse Diana, maquillé comme simple accident de la route, ou encore celle du rôle obscur joué par une Fiat Uno blanche que toutes les polices ont recherché.

Voir le documentaire sur la Mort de Diana l’incroyable révélation sur M6 : Vidéo Replay 6Play

Vingt années plus tard, et après une longue enquête, l’agence de presse Tony Comiti ainsi que des journalistes de Paris Match, viennent dévoiler une révélation totalement inédite. C’est à partir du dossier d’instruction et des centaines de procès-verbaux, qu’ils ont repris toute l’enquête, et, grâce à des témoins retrouvés et qui n’avaient alors jamais parlé, ils viennent apporter la preuve que cet accident aurait pu être évité.

Vous pouvez voir le documentaire sur la Mort de Diana l’incroyable révélation sur la chaîne M6 dès 21 heures. Vous pouvez également retrouver le documentaire en vidéo replay sur 6Play, un peu plus tard en soirée.

Partager : Twitter

Facebook