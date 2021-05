Zone Interdite sur M6 : Documentaire sur les pompiers de Paris en vidéo replay

Regarder Zone Interdite sur la chaîne M6 > En profitant de cette nouvelle soirée, la chaîne M6 propose aux téléspectateurs ; et dès 21 heures, un documentaire totalement inédit et consacré aux pompiers de Paris ; une année entière avec l’élite des soldats du feu, un documentaire que l’on peut aussi revoir en vidéo replay sur Internet.

Leur vie des devenue une véritable devise, sauver ou périr. Dans la capitale ; et les quartiers avoisinants, l’on compte pas moins de 450 000 interventions, et les 8 500 soldats qui composent les rangs des pompiers de Paris sont au cœur des missions les plus dangereuses, et sensibles. Mais alors, qui sont ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour tenter de nous secourir ? Et comment parviennent-ils à concilier vie privée et vie professionnelle ? Pendant une année, jour et nuit, les caméras de l’émission Zone Interdite ont suivi trois de ces pompiers.

Patricia est une jeune mère de famille de 32 ans, et la seule femme de la compagnie incendie. Maxime, 28 ans, est opérateur sur la plateforme d’écoute du centre opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers, et Jeff, un membre de l’unité qui détient le record du nombre d’interventions pour incendie.

Enfin, l’on prend la direction de la fête annuelle de la Sainte-Barbe. Parfaite occasion, alors, de découvrir comment, une fois par an, ces soldats soumis à un stress incroyable, parviennent à décompresser.

Sachez que Zone Interdite est à regarder sur M6 dès 21 heures. Le documentaire sur les pompiers de Paris est aussi à voir en vidéo replay sur Internet.

