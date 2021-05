The Island sur M6 : Vidéo Replay du nouvel épisode sur 6Play > Nouvelle soirée riche en émotions pour les candidats de The Island les naufragés sur la chaîne M6. Le rythme de l’aventure s’accélère désormais.

Si les premiers pas dans The Island étaient compliqués, ces derniers sont encore loin d’arriver à terme. Les candidats connaissent des phases très compliquées, pour ne pas déroger aux premiers jours, et la suite de l’aventure peut se montrer tout aussi dure.

Dès ce soir, il ne reste plus qu’un seul groupe de naufragés, mais un grand groupe de 18 personnes.

Désormais, la plus grande priorité des naufragés de The Island est de trouver de la nourriture ; en abondance si possible.

The Island sur M6 : Vidéo Replay du nouvel épisode sur 6Play

Car oui, les ressources s’amenuisent et les corps se montrent de plus en plus fatigués ; pour preuve, Romain, le plus sportif des naufragés, n’arrive même plus à se mettre debout.

Vous pouvez voir The Island sur la chaîne 6 à partir de 21 heures ce 22 mai. La vidéo replay du nouvel épisode sera ensuite disponible sur 6Play, une fois la diffusion TV terminée.

L’heure est désormais à la mise en place de l’expédition de la dernière chance, notamment pour trouver du manioc.

Didier, Cyril, Claire et Jérémie se lancent alors à la recherche de cette denrée si précieuse. Car oui, et sans cet aliment très riche en énergie, la suite de l’aventure risque de s’annoncer bien compliquée et compromise pour certains des naufragés.

