Voir The Voice sur TF1 en direct live : Vidéo Replay concours de chant sur MyTF1 > Voilà, enfin, le moment tant attendu dans le concours de chant qu’est The Voice. En effet, ce soir, The Voice se tourne vers les premiers épisodes en direct ; la consécration n’est plus très loin pour l’un des candidats présents.

L’heure du direct a sonné pour les candidats de la nouvelle saison de The Voice.

Que se soit Zazie, Mika, Florent Pagny ou encore Matt Pokora, ils ont tous désormais une équipe de quatre talents qui n’aspirent qu’à une chose, remporter le titre ultime.

Dès ce soir ; et en plus des coachs, ce sont les téléspectateurs qu’il va falloir convaincre pour espérer atteindre l’étape suivante.

Accompagnés par l’orchestre de The Voice, qui est composé des musiciens les plus talentueux, les seize candidats encore en compétition vont devoir tout donner pour continuer l’aventure.

Vous pouvez voir The Voice sur TF1 en direct live dès 21 heures. La Vidéo Replay du concours de chant sur MyTF1 sera disponible en cours de soirée.

Lors de la grande finale de The Voice, seul le public aura le choix du grand vainqueur, qui remportera alors un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.

Et comme à l’accoutumer lors des shows de The Voice en direct, les téléspectateurs connaîtront une grande interactivité avec les réseaux sociaux et le dispositif mis en place.

