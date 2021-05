Regarder le nouvel épisode de Koh-Lanta sur TF1 et en vidéo replay sur MyTF1 > Ce soir, la chaîne TF1 poursuit la diffusion de son émission phare ; Koh-Lanta. Pour ce nouvel épisode, l’étau se resserre et ils ne sont plus beaucoup à pouvoir prétendre au sacre, d’ici quelques semaines.

Direction le Cambodge. Ici, ils ne sont plus que huit à pouvoir prétendre au titre ultime dans Koh-Lanta.

Cette semaine toutefois, un coup de théâtre est à prévoir puisque les aventuriers n’ont plus leur destin en main.

La vie sur l’île est désormais mouvementée après les nombreux rebondissements de ces derniers jours, et les naufragés aspirent maintenant à plus de tranquillité.

Dès lors, de nouveaux clans se forment et les cartes sont rabattues et les candidats ne connaissent aucun temps mort.

Il est possible de regarder le nouvel épisode de Koh-Lanta sur TF1 dès 21 heures, et en vidéo replay sur MyTF1, plus tard en soirée.

L’unité du groupe va-t-elle voler en éclats ? Les participants encore présents dans l’aventure vont-ils trouver assez de forces pour passer avec brio les dernières épreuves ?

Maintenant et plus que jamais, la faim, la fatigue et les conditions climatiques difficiles rendent la fin de cette aventure de plus en plus éprouvante.

