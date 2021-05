Le nouvel épisode de The Island les naufragés à voir sur la chaîne M6 : Replay vidéo et résumé > Pour la chaîne M6, il est question de poursuivre la diffusion de la nouvelle saison de The Island les naufragés, qui, bien qu’elle ne soit pas au sommet des audiences, parvient à proposer de belles surprises.

L’aventure se poursuit pour les candidats, et la soirée promet quelques rebondissements assez incroyables, notamment sur le dernier groupe de naufragés, toujours séparés des autres groupes qui s’étaient alors trouvés.

Pour le groupe des quinze naufragés, le moral est au plus bas.

Chaque candidat naufragé est à bout ; et le groupe ne parvient plus à supporter leur plage, totalement infestée de moucherons.

Dès lors, quatre éclaireurs ; que sont François, Aurélien, Jérémie et Martin, sont désormais partis à la recherche d’un endroit qui serait plus accueillant et hospitalier.

Le nouvel épisode de The Island les naufragés est à voir sur la chaîne M6 à partir de 20 heures 55. Le Replay vidéo et le résumé du nouvel épisode de The Island seront ensuite disponible sur Internet.

Coup de théâtre toutefois, puisque, après 48 heures d’absence, les éclaireurs ne sont pas encore revenus. Les naufragés restés au camp ont également décidé de trouver un endroit plus chaleureux.

Déçus, en plus de posséder le sentiment d’avoir été abandonnés, ils sont pourtant bien loin d’imaginer que leurs compagnons ont en réalité, fait la connaissance d’autres naufragés.

