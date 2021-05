Regarder l’Eurovision en direct sur France 2 : Replay concours, résultat France et classement des pays

Regarder la 62e édition de l’Eurovision en direct sur France 2 : Replay concours, résultat France et classement des pays > Moment très attendu dans toute l’Europe, le concours de l’Eurovision ne cesse d’attirer les regards, et pour cause ! L’on retrouve ici un concours exceptionnel, et historiquement fort.

Ce soir, Marianne James et Stéphane Bern se retrouvent en Ukraine pour une nouvelle édition de l’Eurovision qui s’annonce déjà folle.

Cette année, la 62e édition du concours de l’Eurovision se déroule à l’International Exhibition Centre de Kiev ; la capitale Ukrainienne, suite à la victoire de Jamala et de son titre 1944, lors du dernier Eurovision.

C’est donc la deuxième fois en douze années, que l’Ukraine vient organiser le concours de l’Eurovision, le plus grand et le plus célèbre concours Européen de chansons.

Au total, ce sont 26 pays qui participent à ce concours de la 62e édition de l’Eurovision, dont 20 d’entre eux ont été sélectionnés lors des demies-finales. Ils ont alors rejoint la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, et, bien entendu, l’Ukraine, le pays hôte.

Vous pouvez regarder la 62e édition de l’Eurovision en direct sur France 2 à partir de 20 heures 55. Sachez également que le Replay du concours, le résultat de la France et le classement des pays seront à voir sur Internet.

Amir, qui était classé 6e l’an dernier, rejoint Marianne James et Stéphane Bern afin de commenter cette grande finale et soutenir Alma, représentante de la France avec son titre Requiem. Soulignons aussi que l’artiste a modifié son titre, et offre désormais le refrain en Anglais, notamment pour toucher plus de monde.

L’on pourra aussi noter que, comme l’an dernier, Élodie Gossuin est la porte-parole du jury Français, et est alors chargée d’annoncer les points attribués par le jury et les téléspectateurs Français.

