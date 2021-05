Le documentaire Dalida la discographie à voir sur France 3 ou en Vidéo Replay sur Internet > C’est à l’occasion d’une date spéciale, que la chaîne France 3 propose aux téléspectateurs de découvrir un nouveau documentaire inédit, sur l’icône qu’était Dalida.

Ce soir, et à l’occasion du trentième anniversaire de la disparition ; tragique, de la chanteuse Dalida (survenue le 3 mai 1987), la chaîne France 3 propose un documentaire inédit.

Ce documentaire musical propose alors d’honorer la mémoire de l’artiste dont la carrière a été rythmée par des tubes légendaires, qui sont désormais inscrits dans notre mémoire ; et pour longtemps encore.

Dans le portrait évoqué ce soir, se dessine le destin d’une flamboyante et glamour chanteuse.

Le documentaire Dalida la discographie à voir sur France 3 ou en Vidéo Replay sur Internet

Cette dernière était d’ailleurs capable de s’illustrer dans tous les genres et dans toutes les époques musicales, l’occasion de pleinement retracer sa carrière.

Le documentaire Dalida la discographie est à voir sur France 3 dès 20 heures 55, ou en Vidéo Replay sur Internet, un peu plus tard dans la soirée.

De ses débuts avec Bambino à Laissez-moi danser, en passant par J’attendrai, Besame Mucho, The Lambeth Walk, et Il faut danser reggae, à son passage dans un répertoire plus mélancolique et reflet de sa propre vie avec Pour ne pas vivre seul, A ma manière, Il venait d’avoir 18 ans, et Téléphonez-moi, nombreuses sont les chansons qui caractérisent la grande chanteuse qu’était Dalida.

Le documentaire Dalida la discographie vient alors évoquer un parcours riche, émouvant, mais surtout authentique.

Partager : Twitter

Facebook