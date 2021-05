Voir Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur France 3 : Replay Vidéo sur la Bretagne > Place à un nouveau reportage du documentaire Des Racines et des Ailes sur la chaîne France 3. Au programme, direction la Bretagne, le pays Rennais, et la presqu’île de Crozon.

S’il n’est pas vraiment inédit, ce numéro de Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine, permet aux téléspectateurs de découvrir ; ou de redécouvrir, quelques-uns des sites venant faire authenticité de la Bretagne, comme le bocage d’Ille-et-Vilaine, Rennes, les monts d’Arrée, les montagnes Noires, ou encore trois rivières d’exception, l’Oust, le Blavet et l’Odet.

Ce sont environ 300 kilomètres qui se dévoilent aux yeux des téléspectateurs, d’est en ouest, en débutant par les Marches de Bretagne, avant de finir sur la presqu’île de Crozon.

Dans un premier temps, Thibaut Gaborit propose un survol de la Vilaine, l’un des deux cours d’eau qui aura donné son nom au département. Ici, le fleuve vient parcourir les Marches de Bretagne, une ancienne zone frontalière entre le Royaume de France et le duché de Bretagne.

Direction, ensuite, la ville de Rennes. Ravagée par un incendie en 1720, une partie de la cité a été reconstruite dans un style classique. D’ailleurs, elle abrite aujourd’hui des hôtels particuliers sublimes, comme le fameux hôtel de Blossac.

Sachez que le Replay Vidéo sur la Bretagne sera ensuite disponible sur Internet.

Place aux montagnes Noires, en plein Finistère, où l’on retrouve un monument de l’architecture, le domaine de Trévarez, qui est dominé par un château construit à la fin du XIXe siècle.

Pour terminer la soirée, le téléspectateur prendra le chemin de l’étendue sauvage des Monts Arrée et de la presqu’île de Crozon, située entre la pointe du Raz et la pointe Saint-Mathieu.

