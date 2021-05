Voir le nouvel épisode de The Island sur M6 et sur 6Play en Vidéo Replay > La chaîne M6 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de The Island, et les naufragés sont encore loin d’êtres au bout de leur peine.

Dès ce soir, les naufragés en sont à la moitié de leur aventure, et il reste encore beaucoup de chemin à accomplir.

De son côté, le petit groupe de 5 survivants tente, tant bien que mal, à survivre. Cependant, entre les pluies, la faim, les nuisibles et la fatigue, rien ne va plus.

Dès lors, les problèmes de santé se multiplient et ces derniers pourraient bien provoquer une évacuation.

Pour eux, il reste un espoir de taille, réussir à faire du feu. Cependant, la chose est loin d’être aisée.

Il est possible de voir le nouvel épisode de The Island sur M6 à partir de 21 heures, mais aussi sur 6Play en Vidéo Replay, une fois l’épisode du jour terminé.

De l’autre côté, du côté du grand groupe, la cohésion n’est pas encore présente et les initiatives sont sources de nouvelles tensions.

À ce stade, pourtant, il devient impératif de s’organiser pour économiser ses forces. Peut-on alors imaginer que le grand groupe parvienne enfin à trouver une certaine unité ?

