Voir l’épreuve ultime de The Voice sur TF1 : Replay Vidéo émission MyTF1 > Après les auditions à l’aveugle et les Battles, l’émission concours de chant qu’est The Voice voit sa compétition monter d’un cran, avec la première partie de l’épreuve ultime.

En effet, ce soir, la compétition de The Voice prend un tournant incroyable, avec une nouvelle épreuve lancée lors de la troisième saison de The Voice, l’épreuve ultime.

Après avoir réussi à se qualifier lors des Battles, les candidats sont désormais neuf dans chaque équipe, et tous espèrent bien décrocher leur place pour les épreuves tant attendues, celles en direct.

Dans cette nouvelle phase de compétition ; qui est apparue lors de la saison 3, chaque coach va mettre en place trois trios de chanteurs avec les neuf membres de son équipe.

Bien sûr, chacun des candidats sera libre de choisir quel morceau il interprétera sur scène.

Vous pouvez voir l’épreuve ultime de The Voice sur TF1 dès 21 heures, tandis que le Replay Vidéo de l’émission sera ensuite disponible sur MyTF1.

Après les prestations, le coach devra effectuer un choix décisif, ne garder qu’un seul talent sur les trois présentés. Mais rien n’est encore perdu pour les candidats qui n’auront pas étés sélectionnés, puisque les autres membres du jury peuvent récupérer un talent laissé de côté.

Juste avant les émissions en direct, Matt Pokora, Zazie, Florent Pagny et Mika peuvent alors redistribuer les cartes pour tenter de s’imposer cette année.

