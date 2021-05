Le documentaire Polnareff Delpech Ferrer à voir ou revoir sur France 3 et France Télévisions > Véritable habituée des documentaires, la chaîne France 3 ne déroge aucunement à la règle et propose, ce soir, un documentaire sur Polnareff Delpech et Ferrer, consacré, vous l’aurez compris, à Michel Polnareff, Michel Delpech et Nino Ferrer.

C’est en plein milieu des années 1960, que trois chanteurs se démarquent en plein milieu d’un paysage musical dominé par les chanteurs yé-yé, un style de musique pop née en France. L’on parle alors ici de Michel Polnareff, Michel Delpech et Nino Ferrer.

Ces trois artistes ; singuliers, écrivent eux-mêmes leurs chansons et c’est grâce à ce répertoire très personnel, qu’ils multiplient les succès et gravissent les marches du succès.

L’on retrouve également chez eux, le plaisir et l’insouciance de leur jeunesse.

Pourtant, tous cachent, l’un derrière ses lunettes, l’autre avec son sourire charmeur et le dernier derrière sa fantaisie poétique, une mélancolie certaine.

Après un succès sans pareil, tous les trois chanteurs vont connaître des heures sombres, remplies de trahisons, de déceptions et de ruptures ; une véritable descente aux enfers donc.

Mais comment ont-ils traversé toutes ces épreuves ? Les téléspectateurs auront la réponse dans ce documentaire, et en chansons.

