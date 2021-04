Voir ou revoir l’épisode de The Island sur M6 et 6Play > L’aventure The Island se poursuit pour les naufragés de la nouvelle saison de M6. Avec quelques nouveautés face aux anciennes saisons, The Island espère des journées plus folles, mais toujours sans aider les candidats.

Dans cette nouvelle soirée de The Island, l’on verra notamment que, grâce à Bruno, pharmacien de 44 ans, le grand groupe composé de 15 survivants naufragés, change de camp afin de s’installer sur une plage moins hostile, et ce, malgré les nombreuses réticences de Pascale et Sandrine, les doyennes du groupe.

Il faut dire que pour les naufragés, l’on assiste là au troisième déménagement, en seulement six jours !

Dès lors, il faudra construire un nouveau bivouac et, cette fois-ci, ce seront quatre édifices qui seront mis sur pied dans un système d’affinités, plutôt que de privilégier le campement collectif.

Si Aurélien et François construisent un abri vraiment luxueux, l’on ne peut pas dire que tous soient aussi à l’aise dans cet exercice.

Sachez que vous pouvez voir ou revoir l'épisode de The Island sur M6 à partir de 21 heures, ou sur 6Play sur Internet.

De l’autre côté de l’île, un groupe est toujours isolé et ignore complètement que d’autres naufragés se trouvent sur l’île. Pour eux, la survie se fait compliquée et l’on assiste à de trop nombreux échecs, qui pèsent sur le moral et sur les nerfs du groupe.

Pour Jennyfer, l’on commence à s’exclure de la vie de groupe et du camp, tandis que l’un des naufragés va vivre l’un des pires moments de sa vie.

