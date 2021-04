Zone Interdite sur M6 : Voir le documentaire sur la Garde Républicaine en vidéo replay > Pour cette nouvelle soirée de documentaire signée Zone Interdite sur M6, ce sont les secrets et les coulisses de la Garde Républicaine qui viennent se dévoiler aux yeux des téléspectateurs.

Qu’ils soient cavaliers, motards, fantassins ou même musiciens, ils appartiennent tous à la prestigieuse Garde Républicaine, qui fut fondée en 1848 par Napoléon III.

Pour cette unité d’élite, la mission est simple, protéger les institutions et les plus hauts lieux de pouvoir de la République, comme l’Élysée, Matignon ou encore l’Assemblée Nationale.

Depuis plus d’un siècle maintenant, la Garde Républicaine a ses propres codes et son histoire, et leur tenue, d’ailleurs, n’a que très peu évoluée.

Avec leurs casques à crinières et leurs fourragères (décorations militaires), nous les retrouvons lors de chaque cérémonie officielle, ou encadrant les visites des Chefs d’États. Ces derniers défilent d’ailleurs lors de la parade du 14 juillet.

Il est possible de regarder Zone Interdite sur M6, dès 21 heures. Vous pouvez aussi voir le documentaire sur la Garde Républicaine en vidéo replay sur Internet, en vous rendant sur 6Play.

Les caméras de Zone Interdite ont alors suivi celles, et ceux, qui font partie de cette unité d’exception, comme Anaïs, 24 ans, et venant tout juste d’intégrer le régiment de cavalerie, dernière unité montée de l’armée Française, et de son maître, Daniel.

Pour réussir à réaliser son rêve, la jeune femme a du passer les tests de recrutement, des tests auxquels 80 % des participants sont recalés.

