Le plus grand cabaret du monde avec Adriana Karembeu à regarder sur France 2 > Comme à son habitude, la chaîne France 2 propose aux téléspectateurs un nouveau numéro inédit de son émission Le plus grand cabaret du monde ; à la présentation, l’on retrouve toujours l’indétrônable Patrick Sébastien.

Il n’est désormais plus besoin de présenter l’émission Le plus grand cabaret du monde, qui permet, à tous les coups, de passer une soirée magique, intense et agréable devant son écran.

Ce soir, Patrick Sébastien accueille, comme marraine de l’émission, Adriana Karembeu.

Comme à l’accoutumer, ce sont les nombreux invités ; Vincent Cerutti, Marc Jolivet, Tessa Worley, Sophie Davant, Michaël Gregorio, Marie Myriam, Alma, Enora Malagré, Philippe Chevallier et Jean-Claude Dreyfus, qui viennent présenter, à tour de rôle, les différents numéros que pourront découvrir les téléspectateurs et le public sur place.

Encore une fois, Le plus grand cabaret du monde accueille des numéros venants du monde entier, parfois comiques, parfois tristes, parfois magiques, mais toujours irréprochables.

L’émission Le plus grand cabaret du monde avec Adriana Karembeu est à regarder sur France 2 dès 20 heures 55 ce samedi 29 avril.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme se veut très chargé avec un numéro de Bayramukov (acrobaties «Fast Track») ; Christian Farla (grandes illusions) ; Les Pellegrini (numéro de force) ; Master of Hellfire (numéro de feu) ; Human’s (troupe hip-hop) ; Bernard Bilis (close-up) ; Macaggi Valla Bertini (monocycles) ; Mike Sanger (dressage des chiens) ; Rafael (manipulation) ; Stynka (barre russe) ; Alena Ershova (équilibre avec hula hoop) ; Vocal Sampling (performers vocaux) ; Jeton (jonglage) ; Kristef Brothers (duo main à main burlesque) ; Christian Farla n° 2, Jaws of Death ; Duo Parshin (perche aérienne) ; Dani Lary (hommage à Dalida) et les Sky Angels (duo lanières).

