Une date de sortie pour Lady Layton sur 3DS, Présentation du Project Scorpio à l’E3 et record pour la Switch de Nintendo

Débutons directement cette fournée d’actualités jeux-vidéo, en évoquant la date de sortie de Lady Layton sur Nintendo 3DS. Alors que le titre est toujours attendu de notre côté de l’hémisphère, Lady Layton se dévoile de plus en plus au Japon, puisque le titre, digne successeur de la série Professeur Layton et permettant aux joueurs d’incarner la fille du héros, est prévu pour sortir le 20 juillet.

Le soft permettra aux joueurs d’évoluer dans un Londres assez ancien, sans chambouler les bases posées par Professeur Layton. Toutefois, l’on devrait retrouver une aventure plus dynamique. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre une sortie Française, chose qui ne devrait pas vraiment tarder, puisque l’on sait le titre devrait débarquer en 2017.

Autre annonce, et certainement plus intéressante cette fois-ci, Microsoft aura confirmé une présentation du Project Scorpio à l’E3 2017, ainsi que des jeux.

C’est donc un très gros évènement qui se prépare, aussi bien pour les joueurs que pour Microsoft, qui dévoilera ; enfin !, son Project Scorpio au monde entier.

Si les dernières sorties ; en terme de communication, de Microsoft pouvait nous laisser envisager une présentation rapide et sans temps morts, il n’en sera finalement rien et l’on retrouvera une conférence plus classique, oui, mais ô combien importante pour Microsoft, très désireux de faire de sa Xbox Project Scorpio, la console ultime par excellence.

L’occasion sera alors parfaite pour découvrir la console, et surtout des jeux qui tourneront sur le Project Scorpio ; pour Phil Spencer l’on venait annoncer : « Je suis heureux du progrès que l’on a fait avec Project Scorpio et de ce que cela signifiera pour les créateurs qui alimentent la passion des joueurs partout dans le monde. Au nom de toute l’équipe Xbox, je vous remercie de votre soutien et de cette passion. Nous sommes impatients de dévoiler Project Scorpio et les superbes expériences de jeu qu’il apportera, en Juin, à l’E3. »

Enfin, petit retour rapide sur l’exploit qu’aura connu Nintendo sur le sol Américain. En effet, avec un record pour la Nintendo Switch, Nintendo sera entré dans l’histoire, notamment en enregistrant la plus grosse performance de son épopée avec pas moins de 906 000 Nintendo Switch écoulées dans le courant du mois de mars ; un exploit retentissant pour une marque qui n’était alors pas vraiment appréciée là-bas.

