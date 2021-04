Regarder un nouvel épisode de Koh-Lanta sur TF1 et en streaming vidéo replay sur MyTF1 > Pour sa nouvelle saison inédite, l’émission Koh-Lanta ne fait pas les choses à moitié. Surprises et changements de règles sont au programme, de quoi bouleverser un ordre bien établi depuis de nombreuses années.

Au Cambodge, l’affrontement entre les équipes est toujours de mise et, plus important encore, la compétition s’intensifie et les épreuves s’enchaînent sans que les candidats ne puissent respirer, et se reposer.

À cela, l’on ajoutera encore la faim et les conditions climatiques, qui font que cette aventure s’annonce de plus en plus difficile, plus les semaines passent.

Avec les nouvelles règles misent en place cette année, les tensions sont de plus en plus fortes et palpables, et le risque d’être éliminé n’aura jamais été aussi grand.

Sur le camp des rouges, le fort caractère commence à diviser le groupe et à énerver certains candidats ; peut-on alors imaginer que la cohésion vole en éclats ?

Vous pouvez regarder un nouvel épisode de Koh-Lanta sur TF1 dès 21 heures, mais aussi en streaming vidéo replay sur le site de MyTF1 sur Internet ; notamment pour les retardataires.

Alors que la météo est capricieuse et que le sort s’acharne, le moral des aventuriers de Koh-Lanta a bien du mal à suivre.

Si certains sont déstabilisés par la tournure des évènements, d’autres, en revanche, parviennent à profiter de tout cela pour tirer leur épingle du jeu ; ce constat pourra-t-il être le même jusqu’au bout de l’aventure ?

