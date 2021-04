Édition Collector et date de sortie pour Destiny 2, Présentation Star Wars Battlefront 2 et calendrier des sorties jeux-vidéo du mois > Nouvelle fournée d’informations, avec des confirmations que l’on attendait. De plus, si vous pensiez en avoir fini avec les « gros » jeux-vidéo, ce mois qui débute pourrait bien vous surprendre.

Promis, nous ne ferons pas de poisson d’avril et nous reviendrons simplement, dans un premier temps, sur l’édition collector et la date de sortie pour Destiny 2, qui se fait désormais très attendre. Confirmé par le studio dans un premier temps, Destiny 2 se sera ensuite dévoilé un peu plus, offrant sa date de sortie, et des images de ses prochaines éditions.

Avec une date de sortie annoncée au 8 septembre prochain, Destiny 2 se permet encore de proposer diverses éditions, mais l’on retiendra tout particulièrement l’édition collector du titre, et son contenu plus que conséquent. En effet, les joueurs pourront retrouver le jeu (heureusement), le season pass, un sac à dos / bandoulière avec housse de PC portable / tablette, un chargeur USB, une paracorde, une couverture solaire, un boîtier métallique et ses bonus, et du contenu numérique en plus ; un lourd programme donc.

Autre annonce à retenir au cours de cette semaine jeux-vidéo, mais cette fois-ci du côté d’Electronic Arts.

Après un premier épisode plutôt bon, orienté multijoueurs et apprécié du public, c’est au tour de Star Wars Battlefront 2 de se lancer dans la bataille, sans forcément changer une formule désormais gagnante.

Bien que nous n’ayons pas réellement d’informations pour le moment, l’on ne pourra que souligner qu’Electronic Arts aura récemment dévoilé la date prochaine de la présentation de Star Wars Battlefront 2, qui se fera avec le premier trailer officiel. Très attendu par beaucoup, le titre viendra se dévoiler d’ici quelques jours ; deux semaines exactement, puisque la présentation de Star Wars Battlefront 2 débutera officiellement le 14 avril prochain.

Enfin, profitons de ce début de mois pour faire un rapide tour d’horizon sur les titres prévus dans les prochaines semaines, de quoi passer, une nouvelle fois, de longues heures devant son écran. En effet, si le mois de mars vous semblait chargé, sachez qu’avril possède également son lot de pépites, à commencer dès la semaine prochaine, avec le très attendu Persona 5 (4 avril). S’en suit alors Yo-Kai Watch 2 le 7 avril, Shiness le 18 et Syberia le 20 avril.

En fin de mois, vous pourrez également retrouver Sniper Ghost Warrior 3, Outlast 2 et Dragon Quest Heroes 2 ; tous prévus pour le 25 avril, tandis que le 28 avril annoncera la disponibilité de Little Nightmares et de Mario Kart 8 Deluxe ; reste à trouver un moyen de choisir dans cette liste.

