Destiny 2 est officiel, Retour historique pour Call of Duty et Line-up de la Xbox Project Scorpio de Microsoft

Débutons directement avec quelques news jeux-vidéo assez intéressantes, comme l’officialisation, par Bungie, de Destiny 2. Pas de réelles surprises toutefois, puisque l’on savait pertinemment qu’un nouveau Destiny verrait le jour, mais la suite du premier épisode est désormais officielle, puisque c’est le studio Bungie lui-même, qui confirmera cela.

En ayant levé le voile sur Twitter, l’on vient alors confirmer que le titre est en développement depuis 2014, et ne devrait, selon toute logique, pas tarder à se faire voir plus en détail. Si l’on attend encore une quelconque date de sortie, il ne fait nul doute que de nouvelles informations seront dévoilées dès l’E3 2017, à commencer par une date de sortie ?

Autre actualité brûlante, celle d’Activision qui pourrait bien revenir à un Call of Duty plus classique, malgré des ventes affolantes pour le dernier opus en date.

Si l’on en croit une fuite ; à prendre avec des pincettes, mais qui semble bien plausible, le prochain Call of Duty devrait quitter l’espace et ses combats futuristes, pour renouer avec ses origines plus terre-à-terre.

Ces derniers mois avaient pourtant vu la confirmation d’un épisode de Call of Duty plus classique, puisque de nombreuses hautes instances d’Activision ; mais aussi de Sledgehammer, avaient confirmé un épisode qui pourraient renouer avec ses origines, presque dix ans après l’épisode Call of Duty World at War. Alors qu’un retour au classicisme semble possible, l’on attendra la présentation du prochain Call of duty ; qui ne devrait plus trop tarder, pour s’assurer ce retour ; qui ferait plaisir à des millions de joueurs potentiels.

Enfin, penchons-nous quelques instants sur le cas du Line-up de la Xbox Project Scorpio de Microsoft, qui se devra d’être conséquent. Bien qu’elle ne soit pas réellement une nouvelle console sur le papier, cette Xbox Project Scorpio se veut bien plus puissante que la Xbox One ; et même que la PS4 Pro.

Dès lors, l’on se doit de proposer quelques titres qui pourraient être la vitrine technologique du défi que se lance Microsoft, un défi qu’approuve Phil Spencer ; le patron de Xbox, sur Twitter. Pour lui, disposer d’un bon Line-up ; mais surtout de jeux First Party (développés par Microsoft), lors du lancement de la console est primordial. Reste désormais à attendre encore quelques mois, notamment pour découvrir les jeux qui accompagneront la sortie de la Xbox Project Scorpio, et si cette dernière parviendra à tenir ses promesses, à savoir le 4K natif et les 60 FPS constants.

