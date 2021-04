Premier Homme à voir sur M6 en vidéo : Replay du documentaire historique > Ce soir, sur la chaîne M6, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir un documentaire inédit, retraçant notamment l’histoire du Premier Homme.

Dans cette nouvelle soirée sur M6, le téléspectateur pourra notamment découvrir un documentaire nommé Premier Homme.

Ainsi, il y a 25 millions d’années, des espèces alors inconnues apparaissaient sur terre. Parmi ces grands singes, c’est une famille douée de facultés exceptionnelles qui voit le jour ; ses membres sont d’ailleurs nos plus lointains ancêtres.

D’évolution en évolution, ce sont eux qui vont changer la face du monde et donner naissance à des espèces plus complexes. Ils inventeront alors la chasse, la politique, la guerre et le pouvoir ; et parviendront à maîtriser le feu.

Cette découverte les rendra alors invincibles, et les rendra capables de rivaliser avec les grands fauves et de s’adapter à tous les climats et écosystèmes.

Premier Homme est à voir sur M6 en vidéo dès 20 heures 55. Le Replay du documentaire historique est aussi à visionner sur Internet, une fois la diffusion TV terminée.

Dès lors, ils partiront à la conquête du monde, exploreront l’inconnu, transformeront leur environnement, construiront des abris, et, surtout, se poseront des questions. Pour répondre à leur envie de comprendre la nature et les mystères de la vie, ils se raconteront des histoires qu’ils ont imaginer.

Finalement, ils seront devenues des hommes, des Homo Sapiens.

