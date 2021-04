Regarder À l’état sauvage sur M6 : Voir l’aventure de Laure Manaudou avec Mike Horn sur 6Play en Replay Vidéo > L’émission ; que l’on qualifiera d’aventures, À l’état sauvage, revient sur la chaîne M6 pour un numéro inédit, avec une autre célébrité, Laure Manaudou.

Vous l’aurez compris, après Michaël Youn et Matt Pokora, c’est au tour de Laure Manaudou de se faire entraîner par Mike Horn, dans un périple en plein cœur d’une nature sauvage et hostile.

Fait marquant dans un premier temps, puisque la Championne Olympique devient la première femme à participer à cette incroyable aventure.

C’est donc pendant cinq jours et quatre nuits ; sans nourriture et avec seulement 1,5 litre d’eau, que Laure Manaudou va suivre l’explorateur célèbre en Afrique australe, au cœur de la région du Zambèze, située entre le Botswana et la Namibie.

Pour cette nouvelle émission de À l’état sauvage, le duo va alors parcourir 130 kilomètres dans la savane et sur la rivière Kwando, qui est l’une des plus dangereuses du monde.

Il est possible de regarder À l’état sauvage sur M6 dès 20 heures 55 ce 3 avril 2017. Vous pouvez également voir l’aventure de Laure Manaudou avec Mike Horn sur 6Play en Replay Vidéo.

C’est à bord de la pirogue Maroco qu’aura lieu leur première rencontre avec la faune locale. En effet, c’est sur cette petite embarcation en bois, que l’ancienne nageuse va faire la connaissance d’un animal impressionnant et réellement dangereux, l’hippopotame. Si cette dernière est effrayée, Mike Horn, quant à lui, sait parfaitement comment appréhender l’animal.

Au contact de l’aventurier, Laure Manaudou apprend à regarder et à mesurer les risques, tout en profitant d’un environnement exceptionnel, lui réservant de grandes difficultés, et de bien belles surprises.

