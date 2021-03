Regarder Thalassa sur France 3 en vidéo : Replay du reportage sur les promesses de l’océan sur France Télévisions > Nouvelle soirée inédite sur la chaîne France 3 ce soir, avec un numéro de l’émission Thalassa exceptionnel. Au programme ; la santé, la nourriture et l’habitat ; toutes les promesses de l’océan.

Avec la nourriture, la santé, l’énergie, les habitations et les différents modes de vie, la mer entre pleinement dans notre quotidien.

Ce soir, des plages Bretonnes aux profondeurs des abysses, en passant par les eaux ; plutôt hostiles, de l’Antarctique, Thalassa parcourt le monde à la rencontre de tous ceux qui ont trouvé leur trésor, leur mode de vie.

Direction, dans un premier temps, le Mexique. Ici, nous retrouvons Richard Sowa, un homme qui a créé de toute pièce l’île artificielle sur laquelle il vît depuis plusieurs années désormais.



Ensuite, c’est en Italie que l’on se dirige, à Noli plus précisément, où Luca Gamberini fait pousser ses nombreuses salades, … Sous l’eau.



Pour la suite de la soirée, c’est un exploit médical sur lequel l’émission Thalassa Revient. En effet, vous allez apprendre à connaître le ver marin ; plutôt banal, qui se nomme l’arénicole. Ce ver, qui vit et respire en bord de plage au rythme des marées, possède un surprenant secret. En étudiant son système d’oxygénation, Franck Zal, biologiste, a mis au point un sang universel, compatible avec tous les groupes et sanguins et capable de se conserver très longtemps.

Enfin, dans les eaux inhospitalières d’Antarctique, le capitaine Kjetil Hole traque, à chaque instant, une petite crevette rose qui vaut de l’or, le krill.

