Des Racines et des Ailes à voir sur France 3 : Vidéo Replay reportage en Andalousie au fil du Guadalquivir > Place, ce soir sur France 3, à un nouveau numéro inédit de l’émission Des Racines et des Ailes. Au programme du voyage, un tour en Andalousie, au fil du Guadalquivir, le plus grand fleuve du sud de l’Espagne.

C’est à Séville ; dans le but d’une soirée consacrée à l’Andalousie, que se pose le plateau de ce nouveau numéro inédit de l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3.

Ici, Carole Gaessler fera découvrir aux téléspectateurs, des lieux étonnants et marquants, comme la Place d'Espagne, qui apparaît comme l'emblème de la ville, avant de prendre la direction d'un endroit interdit au public, le toit-terrasse des Archives des Indes.

Avec l’Alcazar ; du cœur historique de la ville, et la Cathédrale, le lieu est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis trente ans.

Au cours de la soirée de l’émission Des Racines et des Ailes, différents reportages sont à l’ordre du jour, à commencer par Au fil de l’eau, jusqu’à Cordoue. Alors que le Guadalquivir prend sa source dans les montagnes de Cazorla, il longe des villages de la Renaissance, comme Baeza et Ubeda, qui sont d’ailleurs classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Au cours de son trajet, le Guadalquivir connaît une étape majeure, à Cordoue.

Au cours de son trajet, le Guadalquivir connaît une étape majeure, à Cordoue. Ici se trouve la cathédrale-mosquée, un trésor unique au monde. L’historien Sebastian Herrero nous fait alors découvrir cette perle de l’architecture Islamique, Gothique, et de la Renaissance.

Au fil de l’émission Des Racines et des Ailes, le téléspectateur passera par le quartier de Triana, toujours au bord du Guadalquivir, qui est le berceau du flamenco. Enfin, rencontre avec Olga Ugart, une ingénieure.

Cette dernière nous fait partager sa vie dans les rizières, où plus de 40 000 hectares bordent le fleuve. Le paysage ici est étonnant, mais surtout vulnérable, et il faut le veiller quotidiennement.

