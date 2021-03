Augmentation de production de Nintendo Switch, Record de ventes pour Horizon Zero Dawn et dernières news sur Sonic Mania et Project Sonic > Nouvelle semaine marquée par des annonces en tous genres, avec, au sommet de ces dernières, des informations très importantes sur la Nintendo Switch, et sur la licence Sonic.

Impossible, pour commencer, d’être passé à côté de l’une des meilleures annonces pour le géant Nintendo. En effet, l’on apprenait récemment que Nintendo comptait sur une augmentation de production de la Nintendo Switch ; et l’on parle ici d’une production doublée.

En visant très bas, les espérances de Nintendo semblent bien dépasser et la Nintendo Switch commence à être difficilement trouvable en fonction du lieu où vous vous trouvez. Outre-Atlantique, comme en France, la dernière console de Nintendo s’apparente alors, pour le moment, à un véritable succès. Au 14 mars dernier, la Nintendo Switch s’était écoulée à 1,5 million d’unités, preuve de son triomphe.

Pour pallier au manque de disponibilité de la Nintendo Switch, Nintendo va alors doubler sa production de machines, d’autant que cette dernière devrait encore ravir les joueurs, notamment avec les sorties prochaines de Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey.

Autre bonne nouvelle, mais du côté de Sony cette fois-ci, puisque l’on assiste à un record de ventes pour Horizon Zero Dawn, la dernière nouvelle licence de Sony. En effet, après des critiques dithyrambiques ; de la presse comme des joueurs, le titre de Guerrilla Games s’est écoulé à pas moins de 2,6 millions d’exemplaires à travers le globe.

Jeu avec des qualités indéniables, Horizon Zero Dawn décroche, en plus de ventes incroyables, le titre de nouvelle IP first party la mieux vendue de la PS4 ; rien que ça !

Enfin, terminons ce tour d’horizon habituel, avec les dernières news sur Sonic Mania et Project Sonic ; qui change de nom pour l’occasion. Dans un premier temps, Sonic Mania voit sa date de sortie repoussée de quelques mois, comme le confirmait le producteur du jeu. En effet, le titre nécessite plusieurs mois de développement pour offrir l’expérience souhaitée.

Enfin, c’est Project Sonic qui se sera dévoilé un peu plus, notamment en affinant sa date de sortie ; l’on peut désormais tabler sur septembre à Noël 2017. Cet opus qui renoue avec la 3D ; à l’inverse de Sonic Mania, change également son titre, puisque Project Sonic devient maintenant Sonic Forces.

