Le documentaire Michèle Bernier l’irrésistible sur France 3 : Vidéo replay sur l’humoriste et comédienne > Place, ce soir sur la chaîne France 3, à un documentaire inédit mettant en avant Michèle Bernier, une comédienne dont la réputation n’est plus à faire.

Michèle Bernier est, dans les faits, une humoriste, une comédienne, et surtout, une invitée très sollicitée des plateaux de télés et autres émissions de radio. Là où le rire doit être de la partie, l’on ne peut que penser à elle.

Dans les faits, cela colle parfaitement à son personnage, puisque le public et la scène font partie intégrante de sa vie, et de sa carrière. Pourtant, bien avant d’arriver au sommet de la popularité, Michèle Bernier a dû apprendre à gérer son ascension, tout en trouvant sa place et en acceptant de voir certaines portes ne pas s’ouvrir.

Fille du professeur Choron, Michèle Bernier décrypte son album de famille et vient raconter tous les évènements qui l’ont construite. Par ailleurs, ses proches apportent également des témoignages parfois émouvants.

Le documentaire Michèle Bernier l’irrésistible sur France 3 : Vidéo replay sur l’humoriste et comédienne

Charlotte et Enzo, ses enfants, ainsi que son ex-compagnon, Bruno Gaccio, portent sur elle un regard admiratif au possible. D’ailleurs, tous ceux qui la côtoient évoquent sa fidélité, sa générosité et sa joie de vivre.

Le documentaire Michèle Bernier l’irrésistible sur France 3, est à regarder à partir de 20 heures 55. La vidéo en replay sur l’humoriste et comédienne sera ensuite disponible sur le site de France Télévisions.

Dans le même temps, ce portrait de Michèle Bernier évoque également ses failles et ses moments douloureux ; dès lors, l’humoriste et comédienne évoque sa scolarité difficile, ou encore la mort de ses parents.

D’ailleurs, le cinéma ne lui manifeste pas plus d’intérêt que cela, alors qu’elle affiche de bons scores d’audience à la télévision. Vous l’aurez compris, les moments surprenants sont de mise dans ce documentaire sur Michèle Bernier.

