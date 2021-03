Zone Interdite sur les escroqueries et les délits routiers à voir sur M6 et 6Play > Pour ne pas bousculer les habitudes, l’on retrouve, cette semaine, une nouvelle émission de Zone Interdite, où le reportage a pour ambition de découvrir ce que risquent réellement les coupables d’escroqueries, d’agressions et de délits routiers.

Pour réaliser cette nouvelle émission de zone Interdite, les caméras ont suivi, pendant pas moins d’une année, différentes victimes, coupables, et juges au tribunal de grande instance de Dijon.

Ici, 41 magistrats traitent plus de 26 000 affaires chaque année. Dès lors, de l’interpellation du suspect jusqu’à son procès ; et même jusqu’à ses premiers jours en maison d’arrêt, les équipes de Zone Interdite ont suivi, pas à pas, toutes les étapes de la justice pénale.

Plusieurs questions sont alors posées ; comment la justice prend-elle en considération les victimes ? Par quels moyens, juges et procureurs, parviennent-ils à estimer une peine adaptée ?

En parlant des victimes, ces dernières attendent bien souvent des mois entiers ; et parfois des années, le procès de la personne qui a bouleversé leur vie, tant la justice est lente.

Zone Interdite sur les escroqueries et les délits routiers est à voir sur la chaîne M6 dès 20 heures 55, ou sur 6Play, une fois la diffusion terminée.

Pourtant, aujourd’hui, de nouvelles procédures expresses permettent aux coupables de négocier directement leur peine, sans même passer par la case du procès, et cette méthode à un nom, le plaider coupable. Les caméras du magazine ont d’ailleurs pu capter des négociations étonnantes.

Comment sont contrôlés ces aménagements de peine ? En prison, les caméras de Zone Interdite ont pu suivre le travail du juge d’application des peines.

