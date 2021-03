Je m’présente je m’appelle Daniel, le documentaire biographique sur Daniel Balavoine sur France 3 en vidéo replay > Soirée évènement sur la chaîne France 3, qui propose aux téléspectateurs, un documentaire biographique sur l’une des icônes de la chanson Française, Daniel Balavoine.

Trente longues années après son décès ; survenu le 14 janvier 1986 dans un accident d’hélicoptère lors du Paris-Dakar, la musique, et surtout les paroles de Daniel Balavoine, ne cessent de résonner dans les esprits des amoureux de la musique, et sur les ondes des radios.

C’est dans le studio où le chanteur passa de nombreuses heures à la fin de sa courte existence, que ce documentaire biographique donne la parole à sa fille, pour la première fois.

Ainsi, Joana Balavoine a accepté, sans détour, de ce père qu’elle n’a jamais connu et de cet artiste dont elle se doit d’accepter l’héritage.

Je m’présente je m’appelle Daniel, le documentaire biographique sur Daniel Balavoine sur France 3 en vidéo replay

Au cours de ce documentaire biographique, plusieurs artistes issus d’horizons musicaux divers, viennent évoquer leur rapport à Daniel Balavoine.

Je m’présente je m’appelle Daniel, le documentaire biographique sur Daniel Balavoine est à voir sur France 3 dès 20 heures 55, mais est aussi à regarder en vidéo replay sur Internet, sur le site de France Télévisions.

Ainsi, l’on pourra découvrir les témoignages des rappeurs Soprano, Youssoupha et Orelsan, mais aussi Christine & the Queens, Para One, La grande Sophie, Lio et Cali.

Des proches sont également reçus, comme sa grande sœur, Claire Balavoine, Présidente de la Fondation Daniel Balavoine, qui aide au développement agricole et scolaire au Mali, et Catherine Ferry, une amoureuse de jeunesse de Daniel Balavoine et l’une de ses choristes lors de la chanson 1, 2, 3, au concours de l’Eurovision en 1976.

Partager : Twitter

Facebook