Envoyé Spécial sur le Front National, Dépakine, et la route de la mort à voir en vidéo sur France 2 > Nouvelle soirée pour l’émission Envoyé Spécial sur France 2, qui se penche, cette fois-ci, sur de nouveaux sujets, parfois brûlants.

Avec un programme qui peut être modifié en fonction de l’actualité du moment, l’émission Envoyé spécial ; sur la chaîne France 2, cherche à toucher l’actualité, de toutes les manières possibles.

Si le sommaire ne venait pas à être altéré, le téléspectateur pourra trouver, entres autres, un premier reportage sur le Front National et la cagnotte Européenne. Dès lors, plusieurs questions sont posées et des réponses tenteront d’être apportées. L’on pourra alors découvrir à quoi sert l’Union Européenne pour le Front National, comment la parti Anti-Européen de Marine Le Pen utilise l’argent de Bruxelles, et qui sont les personnages clés qui gèrent les flux financiers, et surtout, avec quel degré de transparence.

Suite à cela, Envoyé Spécial se penche sur un nouveau sujet ; Dépakine, le silence des médecins. Ici, il est question de faire un retour sur le scandale de la Dépakine, ce médicament anti-épileptique du laboratoire Sanofi, et qui est accusé de provoquer des malformations.

Pour poursuivre la soirée, le téléspectateur va prendre la direction de la route de la mort, la RN 79.

L’émission Envoyé Spécial sur le Front National, Dépakine et la route de la mort est à voir en vidéo sur France 2 dès 20 heures 55. Sachez que l’émission sera ensuite intégralement disponible en replay, sur le site de l’émission.

Cette route qui traverse l’Allier et la Saône-et-Loire est souvent qualifiée de route de la mort, et à juste titre ; c’est l’axe routier le plus meurtrier de France.

Enfin, direction le Kenya pour terminer la soirée, plus précisément à Nairobi, pour y découvrir Kibera, le plus grand bidonville du Kenya. Ici, et grâce à une ONG Britannique qui se nomme Anno’s Africa, un ancien danseur et chorégraphe professionnel ; Mike Wamaya, a ouvert une école de ballet.

