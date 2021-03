Faut pas Rêver du Kilimandjaro à Zanzibar à Voir en replay vidéo : la Tanzanie sur France 3

Voir Faut pas rêver du Kilimandjaro à Zanzibar en replay vidéo : Le magazine sur la Tanzanie sur France 3 > Juste retour appréciable pour le documentaire / magazine Faut pas rêver. Au programme, les téléspectateurs pourront découvrir la Tanzanie, et parcourir un long trajet, du Kilimandjaro jusqu’à Zanzibar.

Ce soir, sur France 3, les téléspectateurs pourront faire un voyage plus que fabuleux et incroyable en compagnie de Philippe Gougler. Imaginez, du Kilimandjaro jusqu’à Zanzibar, l’on retrouve, en Tanzanie, de nombreux noms qui font rêver.

Au cours de ce périple, le téléspectateur pourra également passer par la Vallée du Rift et le Ngorongoro, afin de découvrir toutes les nombreuses richesses de la Tanzanie, qui ne finit pas d’émerveiller le monde entier. Ici, plusieurs questions viennent se poser ; comment cohabiter avec les animaux sauvages ? Et comment relever le défi de l’eau potable et de l’électricité ?

Exploiter l’un des sous-sols les plus riches de l’Afrique est aussi un défi colossal.

En compagnie de Philippe Gougler, l’on fera des rencontres d’habitants qui ne manquent pas d’ingéniosité pour tenter de tirer profit des richesses naturelles du pays. De son côté, Edmin, un pilote, ne cesse de s’émerveiller.

Il emmène alors Philippe Gougler, afin de profiter des grandioses paysages du Nord. C’est d’ailleurs depuis les airs que l’on peut mieux admirer au mieux le Kilimandjaro et ses 5 895 mètres, le toit de l’Afrique. L’occasion est aussi de mise de constater les effets désastreux du désordre climatique.

Un peu plus loin, l’on fera un survol du lac Natron, teinté de rose, et de passer au Mont Lengaï, qui fume encore.

