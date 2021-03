La saison de Koh-Lanta à regarder sur TF1 : Le 1er épisode en vidéo replay sur MyTF1

La saison 17 de Koh-Lanta à regarder sur TF1 : Le 1er épisode en vidéo replay sur MyTF1 > Fait incontestable, l’émission Koh-Lanta est très appréciée et apparaît comme un emblème d’une chaîne TF1 qui peine à offrir des concepts inédits. Cette nouvelle saison de Koh-Lanta devrait alors permettre de renouer plus clairement avec le succès.

Cette année, la nouvelle saison de Koh-Lanta ; tournée une nouvelle fois au Cambodge, réserve uns surprise et une nouveauté de taille ! En effet, l’émission Koh-Lanta se permet d’intégrer une troisième tribu dans le jeu.

En plus des traditionnels rouge et jaune, ce sont les bleus qui s’invitent dans l’aventure ; cette dernière permettra alors de connaître des épreuves plus disputées que jamais, tout en affichant de nouvelles stratégies, toujours plus compliquées pour les candidats.

Pour cette saison 17 de Koh-Lanta, l’on retrouve 18 candidats, neuf hommes et neuf femmes, âgés de 20 à 50 ans, et aux personnalités bien affirmées.

Tous vont alors s’affronter dans des défis dans lesquels il faut absolument éviter la dernière place, afin de s’affranchir du terrible conseil.

La saison 17 de Koh-Lanta est à regarder sur TF1 dès 21 heures ce 10 mars. Le 1er épisode est aussi disponible en vidéo replay sur MyTF1, le site de rediffusion de la chaîne TF1.

Pour l’heure, le présentateur ; l’habituel Denis Brogniart, a alors déclaré : « Cette évolution dans le jeu entraînera une gestion différente des éliminations par les aventuriers avec des prises de conscience très intéressantes comme on n’en a jamais vues dans Koh-Lanta ! On va assister à un renforcement du suspense et de la motivation chez les concurrents ».

