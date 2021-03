Regarder l’émission Le van avec Philippe Katerine sur CStar et l’émission Pawn Stars en replay vidéo > C’est devenu une habitude pour de nombreux téléspectateurs, la soirée sur la chaîne CStar se veut divertissante dans un premier temps, puis offre un portrait incroyable d’une célébrité, s’engouffrant dans le van d’Énora Malagré.

Comme à l’accoutumer le lundi soir sur la chaîne CStar, l’on débute la soirée avec des numéros inédits de l’émission Pawn Stars, devenue une référence de la télé-réalité.

Ici, l’on suit les aventures de la famille Harrison, qui gèrent une entreprise de prêts sur gages. Si tous sont charismatiques, cela fait depuis 2009 que les téléspectateurs peuvent découvrir le quotidien du Gold & Silver Pawn Shop, situé dans la banlieue de Las Vegas.

Chaque jour, les clients se bousculent pour tenter de vendre des objets hors du commun, et d’une rareté certaine. Chaque émission est souvent ponctuée par une histoire interne ; hilarante, et des experts se prêtent au jeu des estimations.

Car oui, si les membres de la famille Harrison ont acquis de nombreuses connaissances au fil des années, il reste toujours des objets qu’ils ne connaissent pas vraiment, les obligeants à faire appel à des experts pour évaluer les objets, aussi historiques ou insolites soient-ils.

Vous pouvez regarder l’émission Le van avec Philippe Katerine sur CStar, juste après l’émission Pawn Stars, qui sera disponible en replay vidéo.

Dans ce nouveau numéro de l’émission Le van, c’est au tour de Philippe Katerine de se prêter au jeu de la confession en compagnie d’Énora Malagré.

Comme à l’accoutumer, l’invité (qui est un chanteur), revient sur son histoire, son parcours et ses différentes créations artistiques, comme la réalisation de son film Magnum, sa passion du dessin, et ses chansons, toutes plus loufoques les unes que les autres.

