Voir le 3e épisode de The Voice sur TF1 : Vidéo replay auditions à l’aveugle > La nouvelle saison de The Voice se poursuit sur TF1, et les auditions à l’aveugle permettent, une nouvelle fois, de découvrir de jeunes talents ; charge aux coachs de parfaire leur équipe en vue de la prochaine étape.

Il n’est désormais plus nécessaire d’expliquer le principe de The Voice, cette émission qui prend des allures de concours de chant où l’objectif reste simple, découvrir le meilleur chanteur ; ou la meilleure chanteuse, de l’année.

Pour cela, l’on peut compter sur les différents coachs et leurs oreilles expertes pour dénicher les meilleurs talents en devenirs, ceux que l’on entendra souvent une fois l’émission The Voice terminée.

Principale nouveauté de la saison, l’arrivée, au sein des coachs, du chanteur Matt Pokora, qui s’était déjà illustré en remportant la dernière édition de The Voice Kids, et qui espère bien décrocher un nouveau succès, dans une toute autre catégorie désormais.

Voir le 3e épisode de The Voice sur TF1 : Vidéo replay auditions à l’aveugle

Face à lui, l’on retrouve toujours Florent Pagny, Zazie et Mika, qui n’ont pas dit leur dernier mot et qui entendent bien découvrir celle qui apparaîtra comme la voix de l’année.

Vous pouvez voir le 3e épisode de The Voice sur TF1 dès 20 heures 55, tandis que la vidéo replay des auditions à l’aveugle sera disponible en fin de soirée, sur MyTF1.

Si aucun coach ne venait à se retourner sur l’une des prestations, le candidat devra immédiatement quitter le plateau pour laisser sa place au suivant. Fait critiqué, cela est mis en place pour permettre une audition de plus de talents qu’à l’accoutumer. Dans le même temps, les coachs discuteront tout de même de la prestation qui vient de se finir.

Autre nouveauté, le vol de talent permanent, et sur lequel nous reviendrons lorsque les battles auront commencées.

Partager : Twitter

Facebook