L’émission Le van avec Alban Ivanov à voir ou revoir sur CStar : Replay vidéo Pawn Stars > Comme chaque lundi maintenant, l’on aime découvrir plus en détails certaines personnalités dans la nouvelle émission d’Énora Malagré, Le van. Mais avant cela, place à de l’inédit de Pawn Stars, une autre émission à succès sur la chaîne CStar.

Dans Pawn Stars, l’on retrouve le quotidien du Gold & Silver Pawn Shop, une entreprise de prêt sur gages qui n’est pas réellement comme les autres. Ici, l’on retrouve des objets très souvent uniques, et la notoriété de la famille à sa tête n’est plus à faire.

Dans le magasin, tout est une histoire de famille. Les Harrison sont présents depuis de nombreuses années dans la banlieue de Las Vegas, et ne cessent de se perfectionner en trouvant ; encore, des objets qui n’avaient encore jamais vu. Pourtant, Rick, le père, Corey, le fils, Richard ; surnommé Le Vieux, et Chumley, l’employé qui fait partie de la famille, en ont vu des objets multiples et variés.

Dans leur métier, il s’agit surtout de repérer la perle de l’objet commun et de dénicher le vrai du faux. Pour réussir à faire cela ; et lorsque leurs compétences ne leur permettent pas de juger correctement un objet, ils font alors appel à des experts, qui ne seront jamais perdus.

Que ce soit des tableaux de Picasso, des sabres de samouraï, des pièces de monnaie ou encore de vieilles voitures, tout s’achète et tout se négocie, du moment qu’un bénéfice est à la clé.

Sachez que l’émission Le van avec Alban Ivanov est à voir ou revoir sur la chaîne CStar, à partir de 23 heures 15. En attendant, vous pouvez regarder les inédits ou visionner le replay vidéo de Pawn Stars, une autre émission très appréciée pour son contenu.

Ce soir, dans l’émission Le van, Énora Malagré accueille Alban Ivanov, humoriste et comédien. Ce dernier se confie ; comme le veut le principe de l’émission, sur son enfance et ses origines, mais aussi sur ses passions qui l’animent depuis le début de sa carrière.

Après une interview ; sans interdits, au bar Le Kremlin, c’est une surprise qui attend Alban Ivanov, une petite escale à la cité du cinéma, qui est son lieu de travail pour la série La petite histoire de France.

