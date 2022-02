Le plus grand cabaret du monde sur France 2 : Vidéo de l’émission inédite avec Julien Lepers et Stéphane Plaza > Ce n’est finalement qu’une habitude plus que bien ancrée dans le quotidien des téléspectateurs, puisque le plus grand cabaret du monde ; sur France 2, rythme les soirées de millions de téléspectateurs, depuis de très nombreuses années.

La force du plus grand cabaret est bien réelle, capable de divertir, d’émouvoir et de surprendre ; le tout à la fois, le plus grand cabaret du monde est devenu l’ultime référence pour les amoureux de spectacle et d’humour, une habitude que certains possèdent depuis le 26 décembre 1998 désormais.

Si l’émission le plus grand cabaret du monde est ancrée dans les mémoires des téléspectateurs, Patrick Sébastien l’est également, et, lorsque ce dernier tente de faire quelque chose d’autre, le succès n’est pas toujours au rendez-vous ; doit-on évoquer le peu de téléspectateurs devant son émission en direct (Le grand burlesque), il n’y a pas si longtemps ? Dommage.

C’est donc dans l’émission où les téléspectateurs l’apprécient le plus, que Patrick Sébastien se laisse aller à un nouveau numéro inédit du plus grand cabaret du monde. Ici, et comme à chaque fois, l’on retrouve de la magie, de l’humour, des numéros exceptionnels, et toujours autant de personnalités assises aux différentes tables.

Ce soir, Patrick Sébastien vient introduire la marraine de l’émission ; qui n’est autre qu’Alexandra Lamy, avant de présenter les différents invités, que sont Gérard Jugnot, Stéphane Plaza, Maya Lauqué, Antoine Duléry, Noëlle Perna, Chloé Nabédian, Medi Sadoun, Julien Lepers, Kamel Ouali, et Sophie Darel.

Le plus grand cabaret du monde est à voir sur France 2 dès 20 heures 55, tandis que la vidéo de l’émission inédite avec Julien Lepers et Stéphane Plaza sera ensuite disponible en replay vidéo, sur le site de France Télévisions.

Tous les invités vont, tour à tour, présenter les différents numéros de la soirée, et qui proviennent du monde entier.

Le programme est bien chargé, et c’est une folle soirée qui s’annonce, devant les numéros de Mask (équilibrisme), Pavel Viakin (dressage), Gong (magie manipulation), Novruzov Brothers (cascades et humour), Kim Young Min (magie), Bernard Bilis (close up), Tap Factory (numéro de claquettes), Giang Brothers (équilibrisme), Adrien Wild (magie), Cirque La Compagnie (acrobaties), Bellini (magie et humour), Deadly Game (lanceur de couteaux), Robot Boys (mime), Duo Vilja (numéro de contorsion), Jimmy Saylon (magie), Dundu (marionnettes), Andreeva Maria (voltige), ou encore Dani Lary et sa magie.

