Au programme de cette nouvelle saison de The Voice sur TF1, un nouveau quatuor ; pas forcément des coachs inédits, mais surtout, des talents toujours plus stupéfiants et incroyables !

Pour cette sixième saison de The Voice, la plus belle voix, l’équipe des coachs (Jenifer, Florent Pagny, Mika) accueille un petit nouveau en la personne de Matt Pokora, qu’il n’est plus besoin de présenter. Après sa victoire dans The Voice Kids, Matt Pokora s’invite dans la version normale de The Voice et entend bien décrocher son premier succès, dès sa première année de participation.

Comme chaque année, l’on retrouve un casting aussi divers que varié, et de nombreux genres sont représentés dans The Voice, que se soit la pop, la variété Française, l’électro, le folk, ou encore le rock, le lyrique et tous les styles urbains.

Quand voir la nouvelle saison de The Voice sur TF1 : Vidéo replay des auditions du premier épisode sur MyTF1

Dès les premiers instants, l’on découvre donc un casting éclectique réservant de bien belles surprises !

Si vous désirez savoir quand il sera possible de voir la nouvelle saison de The Voice sur TF1, sachez que c’est dès aujourd’hui, à partir de 21 heures. De son côté, la vidéo en replay des auditions du premier épisode sur MyTF1 sera disponible dès la fin de l’émission.

Autre nouveauté de cette sixième saison de The Voice ; pas toujours très appréciée cependant, un changement radical dans les auditions à l’aveugle. Désormais, si aucun coach ne venait à se retourner sur l’une des chansons, le candidat quittera directement la scène et laissera sa place au suivant. Un tel changement permet, dans les faits, de voir plus de talents évoluer sur la scène, mais enlève un côté humain appréciable auparavant.

Enfin, et plus tard dans la compétition, le vol de talent permanent permet à un coach de remplacer un de ses talents, par un autre qu’il juge meilleur.

