Le grand blind test à regarder sur TF1 : L’émission de Laurence Boccolini à voir en replay vidéo sur MyTF1 > Alors que l’émission de Laurence Boccolini ; le grand blind test, est plutôt habituée à nous faire sourire en deuxième partie de soirée, voilà que TF1 propose une émission en prime, toujours placée sous le signe de l’humour et de la musique.

Vous l’aurez compris, vous pouvez déjà vous préparer à vivre une soirée riche en humour en compagnie de Laurence Boccolini. Pour ce grand blind test en prime time, Laurence Boccolini fait s’affronter deux équipes distinctes, celles des animateurs d’un côté, et celle de Danse avec les stars de l’autre.

Ainsi, l’équipe des animateurs est composée de Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Elsa Fayer et Denis Brogniart, tandis que l’équipe de Danse avec les stars est représentée avec Sandrine Quetier, Laurent Ournac, Artus et Fauve Hautot ; pour les deux équipes, l’on n’oublie pas que remporter le grand blind test est l’objectif principal de la soirée.

De plus, et en tant que roi indétrônable du grand blind test, Laurent Baffie se met aux platines tout au long de la soirée.

La règle est simple et le principe reste inchangé ; les deux équipes jouent l’une contre l’autre et doivent donner le nom de l’interprète de la chanson diffusée, le plus rapidement possible. C’est avec les tablettes à disposition, que les célébrités autour de la table devront inscrire le nom du chanteur ; ou de la chanteuse, avant la fin du temps imparti.

Sachez que le grand blind test est à regarder sur TF1 dès 21 heures à la TV. L’émission de Laurence Boccolini est également à voir en replay vidéo sur MyTF1, une fois la diffusion TV terminée.

Pour fêter la diffusion de ce prime, Laurence Boccolini accueille ses invités sur un nouveau plateau avec une nouvelle grande scène, et proposera ; toujours avec les épreuves mythiques, des défis totalement inédits, mais toujours 100 % musicaux, comme L’invité mystère. Soulignons que des artistes viendront également interpréter leurs plus grands tubes.

Ce soir, tous les styles de musique (et toutes les périodes) sont représentés, afin de passer l’une des plus belles soirées en famille devant le grand blind test de Laurence Boccolini.

