Zelda Breath of the Wild est gold sur Nintendo Switch, Annonce de TimeSplitters Rewind et nouvelle date pour Vampyr et Call of Cthulhu > Que les nombreux impatients se rassurent, la sortie de la Nintendo Switch ; qui approche désormais à grands pas, sera bien accompagnée par le dernier Zelda, également prochainement disponible sur Nintendo Wii U.

Voici ce qui apparaît déjà comme l’annonce principale de ce début de semaine, le développement terminé de Zelda Breath of the Wild. Prévu pour sortir sur Nintendo Switch dès que cette dernière sera disponible ; le 3 mars, l’on attendait fébrilement l’annonce du passage gold, afin d’officialiser les choses et d’être certain de retrouver Link en temps et en heures.

Rappelons qu’un passage gold signifie que le développement d’un jeu est terminé et que ce dernier est envoyé en presse pour en faire les copies ; plus de doutes, Zelda Breath of the Wild sera présent sur Nintendo Switch, mais également sur Nintendo Wii U ; le dernier titre de Nintendo sur la Wii U.

Bien que Zelda Breath of the Wild apparaît certainement comme LE jeu de l’année 2017 sur la Nintendo Switch, l’on émettra toujours quelques réserves en direction de son monde ouvert qui semble relativement vide ; cependant, l’expérience globale pourrait être à la hauteur des espérances ; très certainement même, et l’on a qu’une hâte, retrouver rapidement Link.

Zelda Breath of the Wild est gold sur Nintendo Switch, Annonce de TimeSplitters Rewind et nouvelle date pour Vampyr et Call of Cthulhu

Autre annonce ; qui plaira surtout aux amateurs de la licence qu’est TimeSplitters, puisque TimeSplitters Rewind est annoncé, et se permet même d’offrir une date de sortie aux plus impatients des joueurs ; rendez-vous en 2017, sans plus de précisions.

Pour rappel, la série TimeSplitters est l’une des séries les plus appréciées dans les jeux-vidéo, et le second opus de TimeSplitters, reste, encore à ce jour, comme l’un des meilleurs FPS jamais réalisé ; il ne reste plus qu’à espérer que l’on retrouve tout ce qui aura fait la force de la licence ; comptons sur Crytek pour délivrer une belle expérience après la reprise d’un projet initialement amateur.

Enfin, autre annonce, mais moins réjouissante cette fois-ci, puisque l’on apprenait que Vampyr et Call of Cthulhu se décalaient quelque peu et devraient nous parvenir d’ici à la fin de l’année 2017. Dans Vampyr, l’on retrouve un soft porté sur un Action-RPG ; qui possède un univers assez sombre, tandis que Call of Cthulhu est un jeu d’investigation, basé sur l’univers de Lovecraft ; un beau programme que l’on attend fermement.

Partager : Twitter

Facebook